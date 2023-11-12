إصابة 6 إسرائيليين جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من جنوب لبنان

كشفت وسائل إعلام، اليوم الأحد، عن إصابة 6 إسرائيليين جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع بالقرب من الحدود اللبنانية.

وكانت قوات حفظ السلام في جنوب لبنان "اليونيفيل" أعلنت اليوم الأحد، إصابة جندي جراء إطلاق نار مجهول المصدر في جنوب لبنان.

وتسببت الاشتباكات المتواصلة بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله في جنوب لبنان، منذ أكتوبر الماضي في أزمة كبيرة بالنسبة لسكان الجنوب.

وذكرت صحيفة "نيويوركر" الأمريكية، أن الاشتباكات بين الجانبين، أجبرت حوالي 50 ألف نسمة من سكان جنوب لبنان، على النزوح وترك منازلهم باحثين عن مأوى بعيدا عن أصوات المدافع والصواريخ خشية اندلاع الحرب المحتملة بين حزب الله وإسرائيل، واستهداف منازلهم أو وقوع تدمير على غرار ما يحدث الآن في قطاع غزة.