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الأحد 12 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إصابة 6 إسرائيليين جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من جنوب لبنان

قصف غزة
قصف غزة
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كشفت وسائل إعلام، اليوم الأحد، عن إصابة 6 إسرائيليين جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع بالقرب من الحدود اللبنانية.

وكانت قوات حفظ السلام في جنوب لبنان "اليونيفيل" أعلنت اليوم الأحد، إصابة جندي جراء إطلاق نار مجهول المصدر في جنوب لبنان.

وتسببت الاشتباكات المتواصلة بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله في جنوب لبنان، منذ أكتوبر الماضي في أزمة كبيرة بالنسبة لسكان الجنوب.

وذكرت صحيفة "نيويوركر" الأمريكية، أن الاشتباكات بين الجانبين، أجبرت حوالي 50 ألف نسمة من سكان جنوب لبنان، على النزوح وترك منازلهم باحثين عن مأوى بعيدا عن أصوات المدافع والصواريخ خشية اندلاع الحرب المحتملة بين حزب الله وإسرائيل، واستهداف منازلهم أو وقوع تدمير على غرار ما يحدث الآن في قطاع غزة.

الاحتلال الإسرائيلي الحدود اللبنانية غزة