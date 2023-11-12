السجن 15 عاما لمتهم بالاتجار في المخدرات بالسلام

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية برئاسة المستشار محمد شريف، وعضوية المستشارين أبو المجد احمد علي ومحمد منیر أمین.

بالحكم على المتهم م. إبالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، الاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة، الغير مصرح بها وهي هيروين وحشيش، في السلام.

وجاء في أمر إلاحالة في بالقضية المقيدة بجنايات السلام أول، أنه في دائرة قسم أول السلام بمحافظة القاهرة أحرز المتهم بقصد الإتجار جوهرا مخدرا - الهيروين، في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالأوراق لكسب المال الغير مشروع

وتمكنت قسم شرطة السلام من القبض على المتهم وتحرير محضر بالواقعة واحراز المواد المخدرة وأرسله الي المعمل الكيمائي وإعداد تقارير بها

وأحرز سلاحا ناريا غير مرخص فرد خرطوش بدون ترخيص، وطلقتي خرطوش، مما تستخدم على السلاح محل الاتهام السابق وإرساله الي المعمل الجنائي وإحالة المتهم الي المحكمة المختصة التي قضت بالحكم سلف الذكر