توقعات بارتفاع أسعار الذهب نهاية العام.. والاستقرار يهيمن على الأصفر في بداية تعاملات اليوم.. خبراء: "تحديد السعر مرتبط بالبورصات العالمية"

تشهد أسعار الذهب اليوم الأحد، استقرارا في السوق المحلي في بداية التعاملات في ظل مد الحكومة لقرار الإعفاء من الرسوم والضرائب الجمركية لواردات الذهب من الخارج.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أمس، إن معدل التضخم السنوي الإجمالي في مصر تراجع خلال شهر أكتوبر إلى 38.5% مقابل 40.3% في سبتمبر.

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2585 جنيها بينما سجل سعر الأونصة عالميا 1938 دولارا وجاءت أسعار الذهب اليوم في مصر كالتالي: « سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 2585 جنيها، وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 2954 جنيها، وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2216 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر 20680 جنيها».

أما عن سعر الذهب عالميًا، سجل سعر الأونصة عالميا 1938 دولارا، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 1.3% إلى 979.43 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوياته منذ عام 2018، ويتجه إلى تسجيل أسوأ أسبوع منذ 11 شهرًا.

وانخفض البلاتين 0.2% إلى 857.61 دولار، ويتجه إلى أسوأ أداء أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 18 يونيو 2021 وارتفعت الفضة 0.4% إلى 22.72 دولار.

وقال مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بمن فيهم رئيسه جيروم باول، إنهم لا يزالون غير واثقين من أن أسعار الفائدة مرتفعة بما يكفي لإنهاء المعركة مع التضخم وعصف ذلك بتوقعات السوق لوصول أسعار الفائدة الأمريكية إلى الذروة.

توقعات بارتفاع الأسعار

ومن ناحيته، توقع أمير رزق، خبير المشغولات الذهبية، بأن يصل سعر الذهب عيار 21 لـ3000 جنيه نهاية هذا العام، وذلك نتيجة للحرب بين إسرائيل وفلسطين، موضحًا أن الوقت الحالي يعد أفضل وقت للاستثمار والشراء.

الاستثمار الآمن المستمر

كما يقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن أسعار الذهب ترتبط بالبورصات العالمية من حيث الارتفاع أو الانخفاض، وتوقفت على سعر ثابت في ختام تعاملاتها الجمعة الماضية، وذلك من خلال المضاربات التي تتم في هذه البورصات على مستوى العالم، والقوة الشرائية للأسهم داخل البورصات التي تتم يوميًا.

يؤكد «عامر»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن المضاربات والقوة الشرائية في البورصات العالمية وتحديد ارتفاع أو انخفاض سعر الذهب عالميًا لا يرتبط بالحدود الاقتصادية الحالية، موضحًا أنه هناك بعض المواطنين على مستوى العالم وليس في مصر فقط يستثمرون في الذهب، باعتباره من الاستثمارات الآمنة المستمرة.