في ذكرى وفاته.. محطات في حياة الساحر محمود عبدالعزيز

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الأحد، تقريرا يرصد محطات في حياة الساحر محمود عبدالعزيز في ذكرى وفاته.

ورصد التقرير مراحل حياة محمود عبد العزيز كالتالي:

تعلم في مدارس حي الورديان إلى أن انتقل إلى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، وهناك بدأ يمارس هواية التمثيل.

حصل على درجة البكالوريوس ثم درجة الماجستير في تربية النحل.

بدأ مسيرته الفنية من خلال مسلسل "الدوامة" في بداية السبعينيات.

بدأ مع السينما من خلال فيلم "الحفيد" أحد كلاسيكيات السينما المصرية عام 1974.

بدأت رحلته مع البطولة منذ عام 1975 عندما قام ببطولة فيلم "حتى آخر العمر".

منذ عام 1982 بدأ بالتنويع في أدواره فقدم فيلم "العار" ورسخ نجوميته بعد هذا الفيلم.

قدم شخصيات جديدة في فيلمي "الصعاليك" و"الكيف" اللذين حظيا بنجاح جماهيري كبير.

في منتصف الثمانينيات قدم دورًا من الأدوار الهامة في حياته الفنية وهو مسلسل "رأفت الهجان".

حصل على جائزة أحسن ممثل عن أفلام "الكيت كات" و"القبطان" و"الساحر" من مهرجان دمشق السينمائي الدولي.

حصل على جائزة أحسن ممثل عن فيلم "سوق المتعة" من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

توفي في يوم السبت 12 نوفمبر 2016.