مكادي هايتس تتعاون مع أورنچ مصر لتوفير حلول تكنولوجية متقدمة بالمرحلة الثانية

أعلنت مدينتا مكادي هايتس وبيوم، التابعتين لشركة أوراسكوم للتنمية، عن توقيع اتفاقية تعاون مدتها 10 سنوات مع شركة أورنچ مصر، بهدف تقديم حلول تكنولوجية متقدمة في المرحلة الثانية من تلك المدن، في إطار التزام المدينتين بتلبية تطلعات العملاء وتوفير أحدث النظم التكنولوجية.

وفقًا لاتفاقية التعاون، ستقدم أورنچ مصر خدمة FTTH (ألياف ضوئية) لتوفير إنترنت فائق السرعة، بالإضافة إلى خدمات Triple Play في المرحلة الثانية لمكادي هايتس بالبحر الأحمر وبيوم بالفيوم. وقعت الاتفاقية كل من تامر دويدار، الرئيس التنفيذي لمدن O West ومكادي هايتس وبيوم، والمهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورنچ مصر.

وأكد تامر دويدار الرئيس التنفيذي لمدن O West ومكادي هايتس وبيوم، أن هذه الشراكة ستعزز البنية التحتية للمدن وتقدم خدمات متكاملة. من جهته، أكد هشام مهران نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال باورنچ مصر أهمية الاستفادة من تجربتهم وقدراتهم التكنولوجية.

يأتي هذا التعاون في إطار رؤية مكادي هايتس وبيوم لتحقيق توازن بين الحضارة والبيئة، حيث تعتبر مكادي هايتس مدينة متكاملة بموقع متميز على البحر الأحمر، بينما تقع بيوم في قلب مدينة الفيوم بجوار بحيراتها الخلابة وتقدم وحدات سكنية فاخرة.