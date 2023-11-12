رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة حج الداخلية بالإسكندرية

يترقب الكثير من أهالي محافظة الإسكندرية، الإعلان رسميا عن نتيجة قرعة الحج 2024 – 1445، التي تبدأ وزارة الداخلية اليوم، إعلان نتيجة قرعة الحج 2024 – 1445 في المديريات بالمحافظات.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن القرعة العلنية للحج لعام 2024 / 1445 بمحافظة الإسكندرية اليوم الأحد 12/11/2023، بجانب محافظات دمياط – الدقهلية – المنيا – القليوبية.

عزيزي القارئ، بإمكانك الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2024 /1445 عبر بوابة الحج المصرية قم إدخال الرقم القومي ورقم المصنع المدون أسفل صورة البطاقة، وإدخال كود التحقق الظاهر على الموقع، والضغط على بحث، وستظهر نتيجة حالة الطلب فائز أو غير فائز.

وكان قد عقد وزارة الداخلية، أمس السبت، القرعة العلنية للحج لعام 2024 / 1445، وفقا للجدول الزمني الذي حددته لإعلان قرعة الحج، وستعلن اليوم نتيجة قرعة الحج 2024 بمديريات أمن (القاهرة – الجيزة – الشرقية – مطروح)، السبت المقبل 11 نوفمبر 2023.

ومن المقرر غدا الإثنين الموافق 13/11/2023، ستجرى قرعة الحج 2024 بمديريات أمن (البحيرة – بورسعيد – الغربية – بنى سويف- جنوب سيناء – أسوان).

ويوم الثلاثاء الموافق 14/11/2023، ستجرى قرعة الحج 2024 بمديريات أمن (كفر الشيخ – الوادى الجديد – الإسماعيلية – المنوفية – الفيوم) .

ويوم الأربعاء الموافق 15/11/2023 ستجرى قرعة الحج 2024 بمديريات أمن (أسيوط – السويس – البحر الأحمر – الأقصر).

يوم الخميس الموافق 16/11/2023، ستجرى قرعة الحج 2024 بمديريات أمن (سوهاج – قنا – شمال سيناء).