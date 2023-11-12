"التكافل الاجتماعي في الإسلام وأثره على الفرد والمجتمع".. لقاء لخريجي الأزهر بمطروح

نظم فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة، لقاءً تثقيفيا لتلاميذ معهد «خالد بن الوليد» الأزهري تحت عنوان «التكافل الاجتماعي في الاسلام وأثره علي الفرد والمجتمع»، تحت رعاية رئيس مجلس إدارة المنظمة الشيخ عبدالعظيم سالم.

وتناول اللقاء حديث الشيخ هشام محمد، عضو المنظمة بمطروح، عن مفهوم التكافل الاجتماعي في الإسلام والذي يقوم علي الولاية المتبادلة بين المؤمنين في المجتمع، مستشهدا بقوله تبارك وتعالى: “وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ”.

واستعرض عضو المنظمة خلال اللقاء بعض صور التكافل الإجتماعي في الإسلام، والتي منها الزكاة، ونفقة الأقارب الفقراء على القريب الغني، ونفقة الزوجة على الزوج والأبناء على الأب، ونفقة الوالدين الفقيرين على الولد القادر، ونفقة الأخ الفقير أو المحتاج على أخيه الذي يرثه.

فيما أوضح الشيخ محمود علم، عضو المنظمة بمحافظة مطروح، أثر التكافل على المجتمع وأهميته خاصة أيامنا هذه والمعاناه التي يعانيها الغير قادرين والمرضى والغارمين ودور المعاينة والمساعدة في الاخذ بأيديهم، كما بين اثر ذلك على إزالة مشاعر الحقد والحسد تجاه الغني وشيوع روح المحبة والود والتسامح بين أفراد المجتمع.

كما تم تنفيذ ورشة تعريفية لفريق مكتبة مصر العامة أدارتها دولت عزت مسئول الإعلام والترجمة بالمكتبة، حيث تناولت فيها الحديث عن طرق الاستفادة من العضوية بالمكتبة، والخدمات والأنشطة التي تنفذ مع رواد المكتبة، والقواعد العامه التي يجب الالتزام بها عند دخول المكتبه، وأكدت على إعلان أسامة المرسي مدير عام المكتبة مشاركة قاعة اطلاع الكبار في تحدي القراءة العربي بتوفير المواد العلمية والإرشاد الأكاديمي للطلاب المشاركون، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الاستعارات الجماعية لمكتبات المدارس، هذا وقد تم تنفيذ بعض الأنشطة الفنيه باستخدام خامات البيئة في ورشة عمل نفذها كلا من فاطمة الزهراء خالد، ومي كمال، أعضاء قاعة اطلاع الطفل بالمكتبة، وفي نهاية اللقاء وجهت إدارة المعهد الشكر والتقدير للقافلة، وتم التوصية بعقد المزيد من اللقاءات والندوات وورش العمل، وتبادل الخدمات والكتب من المكتبه العامه، الى مكتبه المعهد، لرفع مستوى الوعي والتثقيف لدى التلاميذ.

"التكافل الاجتماعى في الإسلام وأثره على الفرد والمجتمع" لقاء تثقيفي لخريجي ال

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