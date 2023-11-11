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السبت 11 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

عبد الهادي القصبي زعيمًا للأغلبية في مجلس النواب

النائب عبدالهادي
النائب عبدالهادي القصبي
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اكدت مصادر برلمانية أن حزب مستقبل وطن اختار الدكتور عبد الهادي القصبي زعيمًا للاغلبية بمجلس النواب في دور الانعقاد الرابع من عمر الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

ومن المقرر أن يعلن ذلك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب غدا الأحد في الجلسة العامة للمجلس .

يذكر أن عبد الهادي القصبي ترأس من قبل ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب . تم انتخابه في هذا الموقع منذ عام 2018، كما أُنتخب كأول رئيس للجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب عام 2016 ولـ5 أدوار انعقاد متصلة في البرلمان الماضي ولا يزال يشغل نفس المنصب للعام الرابع علي التوالي في البرلمان الحالي وقد حصل القصبي على وسام الجمهورية للعلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 2014.

التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب عبد الهادي القصبي زعيم دور الانعقاد الرابع