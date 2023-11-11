رونالدو يسجل هدفًا في فوز النصر على الوحدة بالدوري السعودي

تغلب فريق النصر، الذي يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على مضيفه الوحدة بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت بملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

وقاد رونالدو، النصر للفوز على الوحدة وسجل هدفًا من الثلاثية، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 13 على صدارة قائمة هدافي الدوري السعودي بالموسم الجاري 2023-2024.

افتتح البرازيلي أليكس تيليس، التهديف لصالح العالمي بهدف في الدقيقة 11 من ركلة حرة ثابتة نفذها بإتقان.

وأضاف عبدالإله العمري، الهدف الثاني في الدقيقة 39 من صناعة الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، قبل أن يحرز رونالدو ثالث الأهداف في الدقيقة 49 بعد استغلاله خطأ مدافع الوحدة.

وجاء هدف أصحاب الأرض في الدقيقة 81، سجله أنسيلمو، لينتهي اللقاء بفوز النصر على الوحدة بنتيجة 3-1.

وبتلك النتيجة، قلص النصر، الفارق مع الهلال المتصدر إلى 4 نقاط، ليحتل رفاق كريستيانو رونالدو المركز الثاني برصيد 31 نقطة، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 16 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن).