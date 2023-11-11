انطلاق فعاليات هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالأقصر.. صور

عقد الدكتور محمد حساني مدير عام مكتبة مصر العامة بالأقصر، اليوم السبت، لقاء تحضيري مع رامي عفيفي ممثل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ومسؤول أول التواصل الاستراتيجي بالهيئة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين مكتبة مصر العامه وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، والدكتور سامي شعبان رئيس الهيئة.

وشهدت مكتبة مصر العامة، انعقاد ورشة تدريبية لفريق عمل المكتبة ليكونوا قادة للهيئة، وذراع إقليمي للتواصل مع جمهور محافظة الأقصر، باعتبارها أول محافظة علي مستوي الجمهورية تنطلق منها فاعليات الهيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

كما تم الاتفاق علي توجيه دعوات من خلال مكتبة مصر العامه إلى مديرية التربية والتعليم بالأقصر، لترشيح عدد من الطلبة والطالبات ذوي الموهبة في الرسم للمشاركة في مسابقة للرسم، تنظمها الرقابة النووية وتشرف عليها مكتبة مصر العامة.

كما وجه اللقاء، إلى ضرورة التحرك لعمل لقاءات توعوية من خلال المكتبة المتنقلة للمدارس، لتوضيح رؤية الهيئه ورغبتها في بناء جيل على وعي ودراية بأهمية الرقابة النووية والإشعاعية، وفي ختام اللقاء تمت الإشارة إلى عقد ندوة موسعة يتم فيها دعوة أساتذة الرسم والطلبة المرشحين للمسابقة، هذا بالإضافة إلى أنه تم اختيار ١٣ طفل لتمثيل المكتبة بالمسابقة.

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