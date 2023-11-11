المتحدث الرسمى لحملة فريد زهران: الصعيد قلب التنمية المصرية

قال الدكتور معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحزب العدل ولحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إن العمل السياسى فى مصر يجب أن يمارس من خلال قنوات شرعية، تحترم القانون، وتعمل في إطار الدولة الوطنية، ومشاركة المواطن في هذه القنوات، مثل الاستحقاقات الانتخابية، هو خير ضمانة لتقدم الديمقراطية في بلادنا.

وأضاف الشناوي خلال مشاركته فى المؤتمر الشعبي الحاشد للمرشح الرئاسي فريد زهران في أسيوط، جئنا داعمين ومؤيدين لترشح فريد زهران كرئيس لجمهورية مصر العربية، ومنخرطين كحزب العدل فى حملة الترشح كشريك أساسي، بهدف إنشاء تيار سياسي قوى، متجانس فكرياً، مؤثر على الأرض، وفاعل في العملية السياسية، يعبر عما يحتاجه الوطن ويستحقه المواطنيين.

وأكد أن الصعيد هو قلب التنمية المصرية، لما يتمتع به من خصائص اقتصادية وحضارية، وتأثير حقيقي في أي نهضة تنشدها مصر، ولكن التنمية تحتاج لجهود حقيقية حتى يتغير الواقع الذى يعيشه اهلنا في صعيد مصر.

وشدد الشناوي على أن التعددية السياسية هي الضمانة الحقيقية لتصحيح مسارات الأمم دون دفع تكاليف باهظة لأنها أساس تداول السلطة. مؤكدا أن ترشح المناضل السياسي الكبير فريد زهران صاحب التاريخ المشرف لرئاسة الجمهورية ترسيخا لمفهوم السياسة النظيفة الذى يعلي من القيم الأخلاقية ويقدم مصالح الوطن العليا على أي مكاسب سياسية ضيقة.