مستقبل وطن بالقليوبية ينظم مؤتمرا لدعم الرئيس السيسي 

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية، مؤتمر بحضور الآلاف من أبناء المحافظة، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال انتخابات الرئاسة المقبلة، تحت شعار، "كلنا معاك"، بنادي المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة، بحضور النائب عاطف ناصر أمين الحزب بمحافظة القليوبية، ورئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس، وعدد من أعضاء الحزب بالقليوبية بمجلسي النواب والشيوخ، والألاف من أبناء المحافظة.

وقال النائب عاطف ناصر أمين الحزب بمحافظة القليوبية، ورئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، إن الشعب المصري قوي ويعي مدي خطورة الوقت الراهن ويقف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن يوم 10 و11 ديسمبر والمخصص لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، سيكون عرسا رئاسيا يؤكد خلاله المصريون علي مدي الدعم الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع النائب عاطف ناصر، أن القيادة السياسية وقفت بشكل صلب لدعم الأشقاء الفلسطينيين علي الرغم من التحديات التي واجهتها الدولة المصرية، كما أن القيادة المصرية قادرة علي تحدي الصعاب علي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، معلنا تأييده الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه في الانتخابات الرئاسية القادمة لاستكمال مسيرة التنمية والتقدم والتصدي للتحديات المختلفة المحدقة بالبلاد.

وأشار، إلى أن الرئيس السيسي صاحب رؤية وقيادة قوية، مشيدا بجهوده في تحقيق التقدم والاستقرار في مصر، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو قائد هذه المرحلة الحاسمة في تاريخ مصر وهو القادر على تحقيق الاستقرار وحماية الأمن القومي المصري، وطالب المصريين بالاستفادة من حقهم الديمقراطي في تحديد مستقبل البلاد من خلال المشاركة الايجابية في الانتخابات.

مؤتمر مستقبل وطن

received_655957823364042

received_6756610247779339