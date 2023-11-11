الدوري السعودي.. رونالدو على رأس تشكيل النصر أمام الوحدة

أعلن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر، الذي يضم بين صفوفه أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة الوحدة، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يحل فريق النصر، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره الوحدة بملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، حيث ينطلق اللقاء الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

يتواجد كريستيانو رونالدو على رأس تشكيل النصر في مواجهة الوحدة، إذ يقود الهجوم رفقة السنغالي ساديو ماني والبرازيلي أندرسون تاليسكا.

كان رونالدو غاب عن مباراة العالمي أمام الدحيل القطري في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا بسبب الإرهاق.

يحتل النصر، وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 28 نقطة، خلف الهلال المتصدر صاحب الـ35 نقطة، بينما يأتي الوحدة تاسعًا بـ16 نقطة.

تشكيل النصر لمواجهة الوحدة

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام – محمد آل فتيل – عبدالإله العمري – أليكس تيليس

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - سامي النجعي – أوتافيو

وفي الهجوم: ساديو ماني – كريستيانو رونالدو – أندرسون تاليسكا.