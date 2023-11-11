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السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

برلمانى: كلمة السيسي بالرياض قدمت رؤية مصر الثابتة لحل القضية الفلسطينية بشكل عادل

النائب عمر وطني
النائب عمر وطني
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أكد النائب "عمر وطنى" عضو مجلس النواب إن كلمة الرئيس عبد  الفتاح السيسي، فى قمة  العربية الإسلامية اليوم بالرياض كانت تتثم بالرشد والوعى السياسى الدولى والتى قدمت رؤية مصر الثابتة  دائما لحل القضية الفلسطينية بشكل عادل يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني وهو حل الدولتين.

وأضاف " وطنى " ان مطالبة السيسى بوقف إطلاق النار بلا قيد أو شرط ووقف أي إجراءات التهجير القسري للفلسطينين وضمان أمن المدنيين والنفاذ الأمن للمساعدات الإنسانية وتحمل إسرائيل مسئوليتها كدولة احتلال يعكس حرص الرئيس السيسى على نقل نبض  مشاعر وصوت كل عربى  على حل القضية بشكل عاجل وعادل .

وأشار "عضو مجلس النواب " أن السيسى قدم امام العالم  فرصة حقيقية اوضع حل جذرى للقضية الفلسطينية، وإرساء قواعد السلام فى المنطقة حتى لا تتسع رقعة الصراع من ناحية، ويتوقف العدوان الحالي، وعدم تكرار الحرب من جديد.

التهجير القسري للفلسطينين النائب عمر وطني مساعدات الإنسانية وقف اطلاق النار