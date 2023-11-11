المجلس الرئاسي الليبي: الفلسطينيون يتعرضون للإبادة وعلينا ترجمة مواقفنا لقرارات تنفذ

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، إن الجميع أمام تحد ومسؤولية تاريخية بعدم السماح للاحتلال بالتمادي في ارتكاب جرائمه غير المسبوقة، متابعا “الشعب الفلسطيني يتعرض للإبادة والتجويع والتهجير القسري ويجب علينا ترجمة مواقفنا إلى قرارات ملزمة للتنفيذ”.

وأضاف رئيس المجلس الرئاسي الليبي، اليوم السبت، خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية الطارئة حول غزة، أن مصداقية النظام العالمي بعد العدوان على غزة أصبحت محل شكّ، مشيرًا إلى أن ليبيا مستعدة لتسخير كافة جهودها لقيادة المجموعة العربية في الأمم المتحدة لوقف اعتداءات الاحتلال.وأكد المنفي، أنه يجب ممارسة كل الضغط لوقف العدوان الإسرائيلي وإدخال المساعدات إلى غزة بشكل فوريّ.

ودعا المنفي، إلى تشكيل لجنة مشتركة من القمتين العربية الإسلامية والإفريقية لإيصال مواقف الشعوب العربية الإسلامية والإفريقية بضرورة إيقاف انتهاكات الاحتلال في فلـسطين.