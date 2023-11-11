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السبت 11 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بث مباشر.. انطلاق القمة العربية الإسلامية في الرياض بحضور السيسي

القمة العربية الإسلامية
القمة العربية الإسلامية
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يقدم موقع "البوابة نيوز" بث مباشر للقمة العربية الإسلامية المشتركة التي تعقد بالعاصمة السعودية الرياض؛ لبحث تطورات الأوضاع في ظل ما يشهده قطاع غزة من قتل للأبرياء وتدمير للبنية التحتية، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية، استمرارا لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلًا عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.

قمة العربية الإسلامية المشتركة الرياض قطاع غزة القصف الاسرائيلي