"النيل للزيوت" تستهدف مبيعات بقيمة 3.5 مليار جنيه خلال العام المالي

قال المهندس فؤاد حنيش رئيس مجلس إدارة شركة النيل للزيوت والمنظفات، إن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 3.5 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، مقارنة بنحو 3 مليارات جنيه خلال العام المالي الماضي.

وأوضح أن الشركة تستهدف تطوير كافة خطوط الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية وتطوير نظام التعبئة والتغليف، لافتا إلى أنه من المستهدف ضخ استثمارات بقيمة 10 ملايين جنيه خلال العام المالي الجاري، حيث أنه لدينا نحو أكثر من 30 خط إنتاج جاء ذلك خلال جولة بشركة النيل للزيوت والمنظفات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

ولفت إلى أن حجم إنتاج الشركة حاليا يصل إلى 20 ألف طن من المنظفات و7 آلاف طن من الزيت الخليط، بجانب ألف طن من الزيت الحر، منوها إلى أنه يتم إنتاج نحو 65 منتج من المنظفات.

ولقت إلى أن الشركة قادرة على إنتاج أي كميات من الزيوت ولكن نقوم بإنتاج ما ترغب فيه وزارة التموين.

وأشار إلى منتجات الشركة تتواجد في القاهرة والإسكندرية وبني سويف وكافة المحافظات الصعيد، كما أنه لدينا وكلاء في المحافظات، بجانب التوريد إلى 1300 منفذ تابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأوضح أنه تم طرح منتج جديد من المعجون لتنظيف الملابس للغسالات العادية والأوتوماتيك مابين المسحوق والجل، حيث تم توجيهه في البداية للتصدير، ولكن حاليا يتم توزيعه في السوق المحلي أيضا

ولفت إلى وجود نوعين من الزيت وهم زيت الخليط المخصص توريده لنحو 10 محافظات من الصعيد لتوزيعه على البطاقات التموينية ويحمل اسم مرمر، بالإضافة إلى الزيت الحر "سوزيت" والذي يتم بيعه في فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية بسعر 45 بدلا من 40 جنيها ضمن مبادرة خفض الأسعار.

وأوضح أن الشراكة مع القطاع الخاص مستمرة بشكل دائم، حيث يوجد شراكة مع شركات عديدة مثل ارما والتكاملية، وبالتالي يوجد شراكة دائما بين القطاعين العام والخاص.

ولفت إلى انا نحاول أن تضاهي منتجات الشركة جودة المنتجات المستوردة والخاصة، حيث أصبح لدينا عبوات خاصة بنا من الجيل والمطهرات وصابون الأطباق وصابون الغسيل.

منوها إلى أنه يوجد درجات متفاوتة وتنوع في الدرجات من حيث الجودة، ليقوم المستهلك باختيار المنتج الذي يريده.

ولفت إلى أن الخاصة السوقية الشركة تصل إلى 30% من السوق، حيث تتوفر كافة منتجات الشركة في كافة محلات البدالين التموينيين، بجانب المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأوضح أن أسعار منتجاتنا أقل بنحو 30% عن الأسعار المتواجدة في السوق الحرة، والتي تكون في نفس الجودة ونفس الوزن.

وعن الصادرات، أوضح أن حجم الصادرات خلال العام الماضي بلغ نحو 30 مليون جنيه بنحو 450 طن منظفات، منوها إلى أنه يتم التصدير لعدد كبير من الدول منها تركيا والمغرب وتونس وليبيا والعراق والمغرب والجزائر العديد من دول إفريقيا، نيجريا وكينيا وأيضا أوروبا، كما أنه تم تصدير كميات من المنظفات بقيمة 10 مليون دولار لدولة كندا منذ عامين.

ولقت إلى أن الشركة تستهدف تحقيق صادرات بقيمة 20 مليون دولار بكميات تصل إلى 900 طن منظفات، منوها إلى أن الشركة تستهدف التوغل بشكل أكبر إلى دول أفريقيا خاصة نيجيريا وكينيا

ونوه إلى أن الشركة تستهدف مزيد من التصدير والتواجد بصفة دائما، حيث شاركنا في معرض جوبا بجنوب إفريقيا، حيث نستهدف المشاركة في كافة المعارض.