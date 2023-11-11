ضبط مسجلي خطر لسرقتهما مبلغا ماليا من داخل سيارة بكرداسة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطلين ، "لهما معلومات جنائية مسجلة"، المتهمين بسرقة مبلغ مالي من داخل سيارة بأسلوب كسر الزجاج بدائرة مركز شرطة كرداسة.

تلقى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بقيامه بترك مبلغ مالي داخل سيارته واثناء عودته فوجي بسرقته باسلوب كسر الزجاج

وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلي أن وراء إرتكاب الواقعة عاطلين "لهما معلومات جنائية") قام بإرتكاب واقعة السرقة حال توقف السيارة إمام إحدى الشركات بدائرة مركز شرطة كرداسة بأسلوب "كسر الزجاج الخلفى"

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، والمبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات واقعة السرقة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.