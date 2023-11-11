وفاة جون بايلي الرئيس السابق للأوسكار عن عمر 81 عاما

توفي المصور السينمائي المخضرم في هوليوود جون بايلي، والذي شغل منصب رئيس أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة (الأوسكار) من عام 2017 إلى عام 2019، أمس الجمعة في مدينة لوس أنجلوس، عن عمر ناهز 81 عامًا.

وكتب زوجته كارول ليتلتون في بيان أصدرته الأكاديمية: "أشارككم بحزن عميق أن صديقي وزوجي جون بايلي توفي بسلام أثناء نومه. أثناء مرض جون، تذكرنا كيف التقينا قبل 60 عامًا وتزوجنا لمدة 51 عامًا من تلك السنوات. لقد شاركنا حياة رائعة مليئة بالمغامرة في السينما وأقمنا العديد من الصداقات طويلة الأمد على طول الطريق. سيعيش جون في قلبي إلى الأبد".

وُلد بايلي في مدينة موبرلي، بولاية ميسوري، عام 1942، ونشأ في ولاية كاليفورنيا، بالولايات المتحدة. ثم التحق بمدرسة ثانوية في ولاية كاليفورنيا، ودرس الكيمياء لفترة وجيزة بجامعة سانتا كلارا في (كاليفورنيا) قبل أن يحصل على شهادة الدراسات العليا من كلية الفنون السينمائية بجامعة جنوب كاليفورنيا.

تعاون بايلي كمصور سينمائي مع مخرجين بارزين مثل روبرت ريدفورد وجيمس إل بروكس وولفغانغ بيترسن وهارولد راميس. وفي عام 1985، حصل بايلي على جائزة أفضل مساهمة فنية في مهرجان كان السينمائي عن عمله في تصوير فيلم "Mishima: A Life in Four Chapters" للمخرج بول شريدر. كما تعاون أيضًا مع شريدر في فيلمي "American Gigolo" و"Cat People".