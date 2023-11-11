المطران عطا الله: نتمنى من قمة الرياض أن تساهم في وقف الحرب

وجه المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم السبت، نداء عاجلا الى المجتمعين في الرياض في القمة العربية والاسلامية الطارئة قائلا لهم “أننا لسنا بحاجة الى مزيد من البيانات والخطابات والتي لا نقلل من اهميتها ولكنها لوحدها ليست كافية لوقف الحرب ووقف شلال الدماء والدمار والخراب ، فما هو مطلوب منكم قرارات اكثر عملية وفعالية ضاغطة على القوى العالمية المؤازرة والداعمة للحرب”.

واضاف قائلا وأنتم قادرون على انهاء الحرب خلال الساعات القادمة بوحدتكم وموقفكم الجريء والقوي والرافض لاستمرار هذا العدوان الذي يدفع فاتورته الابرياء من ابناء شعبنا.

واستطرد “فما قيمة الاجتماعات واللقاءات اذا لم تكن ثمرتها انهاء الحرب فقد شبعنا بيانات شجب واستنكار وما نريده فقط هو مواقف عملية وقوية تنهي الحرب وتوقف هذا العدوان وهذا الدمار الهائل الذي حل بأهلنا في غزة”.