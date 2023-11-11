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السبت 11 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مدير شركة تنقيب: أفريقيا تعجز عن توفير الغذاء لأبنائها رغم مواردها الضخمة

خلال المؤتمر
خلال المؤتمر
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أكد اينوجي اريون، المدير التنفيذي لشركة Oanodo Plc العاملة في مجال التنقيب أنه تم توقيع اتفاقيات عديدة بقارة أفريقيا من أجل التحول الطاقة الخضراء وتنمية القارة الأفريقية معتبرا أنه يحقق التنمية المطلوبة لأفريقيا.

جاء ذلك  خلال كلمته بفعاليات جلسة منتدي التجارة والاستثمار ضمن الملتقي السنوي الثالث لقمة التجارة الافريقية IATF2023 في يومه الثاث والذي تستضيفه مصر حتي 15 نوفمبر الجاري

وقال إنه 39٪ من الموارد الكبيرة تأتي من القارة بما تحتويه من موارد معدنية ضخمة للغاية في الوقت ذاته القارة لا يتسن لها توفير الغذاء لابنائها رغم امتلاكها  القدر الهائل من الامكانيات.

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