إيطاليا تستضيف قمة "مجموعة السبع" في يونيو المقبل

تستضيف إيطاليا قمة لرؤساء دول وحكومات مجموعة السبع في الفترة بين 13 و15 يونيو المقبل، بمنطقة بوليا، حسبما أفادت "فرانس برس".

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، التي تتولى بلادها رئاسة المجموعة في عام 2024 في رسالة عبر الفيديو: "سينعقد اجتماع قادة مجموعة السبع من 13 إلى 15 يونيو 2024 في بوليا، في بورجو إجنازيا".

وترأس اليابان مجموعة الدول الصناعية السبع (الولايات المتحدة واليابان وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا) حتى نهاية العام الجاري.

وتعدّ بوليا من أهم المناطق السياحية في شبه الجزيرة الإيطالية.