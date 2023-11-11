أسقف طما يترأس صلاة القداس الإلهي من كنيسة الشهيد مارجرجس

ترأس الانبا أسحق أسقف طما وتوابعها صلاة القداس الالهي صباح اليوم السبت، من كنيسة الشهيد مارجرجس بقرية الزاوية التابعة لايبارشية طما.

ويصلي صلاة تدشين الكنيسة بمشاركة مجمع كهنة الايبارشية وتبث صلوات تدشين الكنيسة علي موقع المركز الاعلامي القبطي لايبارشية طما وموقع دير القديس يسي ميخائيل بطما .

جدير بالذكر ان الانبا اسحق اسقف طما من رهبان دير الانبا بيشوي بوادي النطرون ترهبن يوم 4 ابريل 1998بيد البابا شنودة الثالث باسم الراهب اسحق الانبا بيشوي وفي فترة الانبا صرابامون اسقف ورئيس دير الانبا بيشوي بوادي النطرون اختاره البابا شنوده لخدمة الكنيسة القبطية بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في 19 أغسطس 2004 م و شارك كممثلًا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في إلقاء العديد من المحاضرات والندوات العلمية والثقافية بدعوة من الجامعات والمؤسسات والهيئات المختلفة بدولة الإمارات العربيةوتم رسامته اسقفا عام يوم 1 يونيو 2014 باسم الانبا اسحق اسقف عام بايبارشية الفيوم و تم تجليسه علي كرسي طما يوم 24 نوفمبر 2018 بيد الباب تواضروس الثاني.