في مؤتمر فريد زهران بمدينة أسيوط| النائبة أميرة صابر: «مصر تستحق أن تكون في مكانة أفضل»

قالت النائبة أميرة صابر، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي فريد زهران: نحن نعبر اليوم عن أصواتنا وبمجرد وجودنا هنا هذا تعبير عن التغيير وتقديم بديل مدنى ديمقراطي.



وأضافت إن كل مصري حزين بسبب ما يحدث في غزة الصامدة وهذا كان له تأثير كبير جدا علي نفسيتنا وقدرتنا على التفاعل في الواقع.

جاء هذا أثناء المؤتمر الجماهيري للمرشح الرئاسي فريد زهران، اليوم، بمدينة أسيوط، ضمن جولة المرشح الرئاسي فى محافظات مصر.

وأضافت صابر إن مصر تستحق أن تكون في أفضل مكانة وفي مكان مختلف عن مكانها اليوم، ولا تستحق أن تكون في هذه الأزمة الاقتصادية الطاحنة.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن أسيوط أخرجت رموزًا عظيمة في جميع المجالات، وكل امرأة تستحق أن تطمئن علي مستقبل أولادها وتستحق ويستحقوا تعليمًا أفضل ورعاية صحية حقيقية ومستقبل آمن.

وتابعت: رأينا إنجازات ببناء مدن جديدة لكن ما هي الأولويات ومن يمثل رقم واحد في المعادلة: الإنسان أم الحجر؟

وأوضحت أن هناك سياسات خطأ لابد من إصلاحها، وكل عملية تغيير بدأت من ناس اعتقدت أن لديها القدرة على التغيير واستطاعت عمله، كل شارع في مدينة أسيوط يحتاج من يعبر عنه وعن مصالحه.

وأكدت «صابر» أن محافظة أسيوط بها خير وفير وأراضي زراعية كثيرة، وتستحق المزيد من التنمية.