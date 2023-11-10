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السبت 11 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس “صرف القاهرة” : رفع درجة الاستعداد تحسباً لسقوط أمطار

م عادل حسن
م عادل حسن
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أعلن المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، رفع درجة الاستعداد تحسباً لسقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة على محافظات القاهرة الكبرى، وذلك وفقا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية باحتمالية سقوط أمطار مساء غد السبت والساعات الأولى من صباح الأحد، ومن المتوقع انتشار المعدات على المحاور الرئيسية والميادين العامة عصر السبت.

وتقوم شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى بالمتابعة الدائمة للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة في مواجهة الأمطار.

الأجهزة التنفيذية الهيئة العامة للأرصاد الجوية الهيئة العامة للأرصاد الصرف الصحى المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة بمحافظة القاهرة هيئة العامة للأرصاد الجوية