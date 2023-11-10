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الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

المنيا تحصل على النصيب الأكبر من جوائز مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

محافظة المنيا تحصل
محافظة المنيا تحصل على النصيب الأكبر فى المبادرة الوطنية
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أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا في بيان إعلامي اليوم الجمعة  فوز المحافظة بــ 4 جوائز في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، في دورتها الثانية ، حيث جاء في المركز الأول مشروع الزراعة المناخية الذكية على مستوى فئة المشروعات كبيرة الحجم (مشروع سفير المحافظة) المقدم من شركة القناة للسكر، وجاء في المركز الثاني مشروع ارض الخير للملابس الجاهزة على مستوى المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح المقدم من مجموعة مصانع مؤسسة مصر الخير، كما حصل على المركز الثاني مشروع دايرة بأيدينا على مستوى المشروعات التنموية فئة المرأة المقدم من الجمعية الإنجيلية للتنمية المتواصلة ، فيما جاء مشروع جرين وود على مستوى فئة المشروعات متوسطة الحجم المقدم من شركة بافلى وود فى المركز الثالث .

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تحت رعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تعد واحدة من المبادرات الرائدة للدولة المصرية فى سعيها الدؤوب لدمج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وفقا لرؤية مصر 2030، والتي تمثّل الإطار الحاكم لكافة البرامج والمبادرات والمشروعات التنموية الوطنية ، للوصول إلى منظومة بيئية متكاملة ومستدامة .

كانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد أعلنت عن حصول محافظات الصعيد على العدد الأكبر من جوائز المبادرة وفى مقدمتها محافظة المنيا بأربعة مشروعات، ومحافظة الوادي الجديد بمشروعين، والقاهرة بمشروعين، والإسماعيلية بمشروعين ومشروع واحد لكل من الأقصر، وأسوان، والجيزة، ومطروح، وبورسعيد، والسويس، والدقهلية، وجنوب سيناء، بإجمالي 16 مشروعا تغطي الفئات الست للمبادرة على مستوى 12 محافظة.
 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مؤسسة مصر الخير