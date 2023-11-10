عشرات الشهداء والجرحى في غارات إسرائيلية على منازل ومستشفيات ومدارس بقطاع غزة

استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب 12 آخرين، مساء اليوم الجمعة، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلين غرب رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا باستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة 12 آخرين في في قصف الاحتلال لمنزلي عائلتي الجعيدي وفوجو في حي تل السلطان غرب رفح.

وفي سياق متصل، أعلنت مصادر طبية انتشال جثامين 25 شهيدا على الأقل من داخل مدرسة البراق التي تأوي مئات النازحين، في شارع اللبابيدي بحي النصر في غزة، بعد تعرضها لقصف من طيران الاحتلال ومدفعيته صباح الجمعة، وجرى نقل الجثامين إلى مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن دبابات الاحتلال تتمركز على بعد مئتي متر من مدرسة البراق، كما تحاصر مستشفيات النصر للأطفال والرنتيسي للسرطانات والأطفال والعيون ومستشفى الأمراض العقلية والنفسية.

وأعلنت مصادر طبية انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن مستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بعد نفاد مخزون الوقود، ما يعرض حياة عشرات الجرحى للخطر، لا سيما أن المستشفى يؤوي نازحين.

كما حذّرت إدارة مجمع الشفاء الطبي من انقطاع التيار الكهربائي في الساعات القليلة المقبلة، بعد استنفاد كل قطرة وقود، في ظل منع الاحتلال الإسرائيلي من إدخال الوقود إلى القطاع المحاصر منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وتعرض محيط المجمع مجددا، اليوم الجمعة، لقصف من مدفعية الاحتلال، وإلقاء قنابل الفسفور المحرمة دوليا على الأحياء القريبة منه وعلى مخيم الشاطئ، علما أنه يؤوي آلاف النازحين إلى جانب الجرحى والمرضى والطواقم الطبية والصحفية.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن الاحتلال أطلق الرصاص على غرفة العناية المكثفة في مستشفى القدس التابع لها في غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت الجمعية، استشهاد مواطن وإصابة 20 آخرين، اثنين منهم بحالة حرجة، جراء استهداف قناصة الاحتلال للمستشفى، وإطلاق النار بشكل مباشر على المتواجدين في المبنى.

من جانب آخر، أفاد شهود عيان لمراسلنا بأن طائرات الاحتلال أطلقت الرصاص بشكل مباشر على المواطنين في عدد من الشوارع شمال قطاع غزة، بالتزامن مع نزوح الآلاف مع تواصل قصف طيران ومدفعية الاحتلال المكثف على منازلهم.

كما استشهد عشرات المواطنين، وجرح آخرون، في قصف استهدف النازحين على شارع صلاح الدين بمنطقة وادي غزة وسط القطاع.

وأفاد مراسلنا، بأن عشرات الشهداء وصلوا لمستشفى شـهداء الأقصى، إثر استهدافهم بالقصف، مضيفا أن غالبيتهم من الأطفال والنساء والمسنين.

وأضاف أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت اثنين من سائقي الإسعاف، أثناء عودتهم من جنوب القطاع الى شماله، رغم حصولهم على تنسيق من بواسطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي أبلغتهم بإمكانية عودة سيارات الإسعاف التي كانت محتجزة جنوب القطاع منذ الأمس، بعد نقلهم الجرحى الى معبر رفح البري.

وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 35 يوما، عن ارتقاء 11078 شهيدا، بينهم 4506 أطفال و3027 امرأة، إضافة إلى إصابة 27490 مواطنا، غالبيتهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية.