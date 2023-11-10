باحثة اقتصاد: تأمين الأمن الغذائي لسيناء أبرز الجهود التنموية للدولة

قالت أسماء فهمي، الباحثة الاقتصادية،إن الدولة المصرية أطلقت عددا من المشروعات التنموية في قطاع الزراعة ضمن الجهود لتنمية سيناء وبما يحقق الإكتفاء الذاتي من خلال الإهتمام بزيادة الإنتاج الزراعي تلبية للاحتياجات الغذائية والتحول لمضاعفة حصة التصدير بما يعزز مكانة مصر في الأسواق الدولية

وأشارت “فهمي” -في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"- إلى أن الدولة أطلقت عددا من المشروعات الزراعية التنموية من بينها مشروع 1.5 مليون فدان ومشروع انشاء 100 ألف صوبة زراعية وتنمية شمال ووسط سيناء، إذ تم التركيز على مبادرات تعزيز الإنتاج المحلي والزراعة المستدامة والخضراءوهو ما رفع التوقعات بتحقيق معدل نمو سنوي بنسبة 3.2٪ خلال الفترة من 2022حتي 2027.

المشروع القومي للبذور

أوضحت " فهمي" أن إجمالي مساهمة الإنتاج الزراعي في الاقتصاد القومي 15% وفقا لتقارير صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة " فاو"، حيث يستحوذ القطاع علي 25 مليون عامل نصفهم من النساء، مشيرة إلي أن المشروعات الزراعية الجديدة تستهدف إتاحة 300 ألف فرصة عمل جديدة بمناطق في سيناء وصعيد مصر.

كما أن الحكومة نجحت في تسجيل 25 صنفا من تقاوي الخضروات والفاكهة ضمن المشروع القومي للبذور الذي تنفذه مصر بالتعاون مع شركاء التنمية، لدعم القطاع ورفع الكفاءة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية وإنتاج التقاوي محليًا بجودة عالية تقاوم الآفات والتغيرات المناخية بدلًا من استيرادها من الخارج و يحقق الاكتفاء الذاتي لمواجهة التداعيات العالمية الراهنة والتي ظهرت جراء الحرب الروسية الأوكرانية وما تلاه من اضطراب سلاسل الإمداد ورفع أسعار الغذاء والوقود عالميا.