سيارة تنهي حياة عامل بالشيخ زايد والأمن يضبط قائدها

لقي عامل في العقد الثالث من عمره مصرعه جراء اصطدام سيارة مسرعة بجسده بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد.
تلقي المقدم كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي بدائرة القسم
علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة عامل عبور الطريق صدمته سيارة ملاكي مما تسبب في مصرعه جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.
فيما تم التحفظ علي السائق والسيارة المتسغببه في الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.