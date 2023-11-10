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الجمعة 10 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سيارة تنهي حياة عامل بالشيخ زايد والأمن يضبط قائدها

أرشيفيه
أرشيفيه
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لقي عامل في العقد الثالث من عمره مصرعه جراء اصطدام سيارة مسرعة بجسده بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد.

تلقي المقدم كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي بدائرة القسم

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة عامل عبور الطريق صدمته سيارة ملاكي مما تسبب في مصرعه جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تم التحفظ علي السائق والسيارة المتسغببه في الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أجهزة الأمن اصطدام سيارة بمديرية أمن الجيزة بالشيخ زايد حادث مروري صدمته سيارة سيارة مسرعة سيارة ملاكي مديرية امن الجيزة قسم شرطة ثان الشيخ زايد