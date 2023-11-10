ضمن "حياة كريمة".. الكشف على 817 مواطنا فى قافلة طبية بنجع حمادي

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية الرئيسية التابعة لمركز نجع حمادي ، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

وأضاف الداودي، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على ٨١٧ مواطن فى ٧ تخصصات طبية بواقع " ٢٧٨ حالة باطنة ، ٣٩ حالة جراحة، ٤٢ حالة أمراض نساء وتوليد ،و ٢٥١ حالة طب اطفال ، و ١٠٥ حالة جلدية، و ٢٨ حالة تنظيم الأسرة، و ٧٤ حالة أسنان " ، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية .

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من جانبه قال الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقدم خدمات التوعية حيث جرى عقد ندوة لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية و وخطورة الزيادة السكانية ، والوقاية من الأمراض المختلفة ، حضرهما ٧٤ مواطنا.