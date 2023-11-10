ضبط 2300 عبوة حلوى أطفال وشيكولاتة وجبن فاسدة في حملة بالغربية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الغربية، 2300 عبوة حلوى أطفال وشيكولاته وجبن نسيتو منتهية الصلاحية داخل مخزن لتجارة المواد الغذائية بمدينة طنطا، قبل طرحها للبيع فى الأسواق.

كان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قاد حملة تنفيذا لتعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بتشديد الرقابة على الأسواق العامة وضمت فى عضويتها ياسر مراد مدير إدارة تموين بندر طنطا، وتم خلالها ضبط 2300 عبوة حلوى وشيكولاته وجبن نستو انتهاء أغسطس وسبتمبر2023 بمخزن مواد غذائية بطنطا.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.