بنجاح ساحق.. افتتاح "نور في عالم البحور" على مسرح متروبول

افتتح العرض المسرحي "نور في عالم البحور" ليالي عرضه، على مسرح متروبول بالعتبة، مساء أمس الخميس، بنجاح ساحق ليرفع المسرح لافتة كامل العدد، وذلك برعاية المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح.

العرض من إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال بقيادة المخرج عادل الكومي، وهو ضمن خطة العروض المسرحية للبيت الفني للمسرح ،التي أعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مطلع يناير الماضي تحت شعار "2023 عام جديد ومسرح جديد" بالمسرح القومي بالعتبة .

"نور في عالم البحور"، من تأليف وأشعار محمد زناتي، وإخراج شادي الدالي، وموسيقى وألحان هاني شنودة، وديكور عمرو أشرف، وملابس مروة عودة، واستعراضات مناضل عنتر، وماسكات حنا حبشي، وأعمال نحت مصطفى فكري.

يعد هذا العمل أول تعاون يجمع بين الموسيقار هاني شنودة، والكاتب والشاعر محمد زناتي، وثاني لقاء بين الدالي وزناتي بعد عرض

"السندباد"، الذي قدم على مسرح البالون بالعجوزة.

العرض المسرحي تدور أحداثه في عالم البحار من خلال رحلة شيقة بين "نور" الإنسان و"حور" ابنة ملك البحور وجميع الكائنات البحرية بمساعدة مارد يظهر لـ"نور"، لإنقاذ عالم البحار من التلوث الذي يتسبب فيه الإنسان.

المسرحية بطولة الفنان محمد عادل، وألحان المهدي، وسيد جبر، وراندا إبراهيم، ومحمد سعداوي، وأحمد أوسكار، وخالد سعداوي، ومحمد عبد الفتاح، وأحمد حلمي.