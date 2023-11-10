"البنتاجون" يطلب من الكونجرس الموافقة على الميزانية التكميلية لتلبية احتياجات أوكرانيا العسكرية

قالت نائبة السكرتير الصحفي للبنتاجون سابرينا سينج، إن وزارة الدفاع الأمريكية تطلب من الكونجرس الموافقة على طلب الميزانية التكميلية الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن في أغسطس الماضي لمواصلة تلبية احتياجات ساحة المعركة في أوكرانيا.

وأضافت سينج في مؤتمر صحفي، وفق ما نشره موقع وزارة الدفاع الأمريكية "أن الحاجة الملحة لموافقة الكونجرس على هذه الحزمة وإقرارها تتزايد باستمرار.. ونتيجة لذلك اضطررنا إلى تقليص دعمنا لأوكرانيا، واستخدمت وزارة الدفاع 95% من الموارد الإضافية الأولية البالغة 62.3 مليار دولار التي كانت لديها لصالح أوكرانيا، منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022:

وأشارت إلى أنه سيتم عقد اجتماع آخر لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية في وقت لاحق من هذا الشهر، موضحة أن الحلفاء والشركاء يواصلون دعم أوكرانيا، كما هو الحال مع الولايات المتحدة.

وعقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مؤتمرا صحفيا في طوكيو أمس، على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، أكد خلاله أن مجموعة السبع قادت العالم في حشد الدعم واستدامته لأوكرانيا.