مفوضية شئون اللاجئين تحذر من تزايد أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في دارفور

الجمعة 10/نوفمبر/2023 - 04:01 م

حذرت مفوضية شئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من تزايد أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين فى دارفور.

وأعربت المنظمة - في بيان لها اليوم الجمعة بجنيف - عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة في السودان مع مع تصاعد القتال هناك مشيرة إلى أن الذين تمكنوا من الفرار عبر الحدود يصلون بأعداد كبيرة حيث فر أكثر من 8 آلاف شخص إلى تشاد المجاورة في الأسبوع الماضي وحده.

ولفتت إلى أن الرقم من المرجح أن يكون أقل من الواقع بسبب التحديات التي تواجه تسجيل الوافدين الجدد.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن التقارير تفيد بأن أكثر من 800 شخص قتلوا على أيدى الجماعات المسلحة في أرداماتا غرب دارفور وهى المنطقة الأقل تأثرا بالنزاع حتى الآن والتى تضم مخيما للنازحين داخليا حيث تم تدمير ما يقرب من 100 مأوى بالأرض وحدثت عمليات نهب واسعة النطاق بما فى ذلك مواد الاغاثة التابعة للمفوضية.

وقالت المنظمة إن التقارير التي تتحدث عن استمرار العنف الجنسي والتعذيب والقتل التعسفى وابتزاز المدنيين واستهداف مجموعات عرقية محددة تثير القلق العميق لافتة إلى أن تقارير اخرى تشير إلى أن آلاف النازحين داخليا اضطروا الى الفرار من مخيم فى الجنينة.

وحذرت المفوضية من تكرار ماحدث فى دارفور قبل عشرين عاما مشيرة الى خشيتها من تطور الوضع الحالى نحو ديناميكية مماثلة.

وقال فيليبو جراندى المفوض السامى لشئون اللاجئين إن الوقف الفوري للقتال والاحترام غير المشروط للسكان المدنيين من قبل جميع الأطراف أمر بالغ الأهمية لتجنب كارثة أخرى.

ودعت المنظمة الدولية إلى إنهاء القتال وإلى احترام جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الأنساني الدولي بما فى ذلك السماح بالمرور الآمن للمدنيين أثناء تحركهم بحثا عن الأمان.

ونوهت المنظمة إلى أن الصراع فى السودان من منذ أبريل 2023 قد أدى الى نزوح أكثر من 4.8 مليون شخص داخل البلاد و1.2 مليون اخرين الى البلدان المجاورة.

