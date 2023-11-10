محافظ المنوفية يوجه بتكثيف جهود تنفيذ مبادرة "100 مليون شجرة"

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، ان المحافظة تمضي قدماً وبمعدلات إنجاز سريعة في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لزراعة الطرق والشوارع والمؤسسات الحكومية بأشجار الزينة والمثمرة لمضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء لتحسين الصحة العامة للمواطنين.

كما وجه محافظ المنوفية الوحدات المحلية بتكثيف جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية والتأكد من إتخاذ جميع التدابير اللازمة التى تضمن استدامة الأشجار التى تم زراعتها، وضرورة المتابعة المستمرة لها ورعايتها لضمان تحقيق العائد الاقتصادي والبيئي المرجو منها ، مشيرًا إلى تقديمه كافة سبل الدعم وتذليل العقبات لاستمرار تنفيذ أعمال المبادرة، مثمنا الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة التغيرات المناخية ، والحد من التلوث، بما يسهم في توفير رئة خضراء، وخلق بيئة صحية نظيفة.

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