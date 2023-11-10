بالصور.. محافظ مطروح يشارك بمؤتمر المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية الذكية

شارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في المؤتمر الوطنى الثانى، الخاص بإعلان نتائج المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، عدد من المحافظين المشاركين بالمبادرة، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتفقد رئيس الوزراء، معرض المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وكرم الفائزين في الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات.



المشروعات كبيرة الحجم

وجاءت التكريمات كالآتي: المشروعات كبيرة الحجم: في المركز الثالث محافظة مطروح (مشروع صرف صحي سيوة المتكامل) المهندس أحمد نصر أحمد عن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وجاء في المركز الثاني المهندس ياسر صلاح الدين، والمركز الأول مشروع الزراعة المناخية الذكية الدكتور كامل عبد الله.



المشروعات المتوسطة

فئة المشروعات المتوسطة المركز الثالث فاز مشروع "جرين وود" محافظة المنيا المهندس ميشيل نبيل، المركز الثاني الدكتور علاء الدين محمد يوسف، والمركز الأول مشروع استخدام تقنية طبيعية مبتكرة لمعالجة المياه الجوفية الملوثة بالحديد لتحقيق التنمية المستدامة بمحافظة الوداي الجديد الدكتورة سحر محمد إسماعيل أحمد.



المشروعات المحلية الصغيرة

فئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة) فاز بالمركز الثالث شركة "سيرجي للتدفئة النظيفة" المهندس أحمد شوقي شاكر عن محافظة الإسماعيلية، والمركز الثاني فاز بها مشروع مخيم بساطة جنوب سيناء المهندس محمد شريف الغمراوي، والمركز الأول مشروع منازل ريفية خضراء بمحافظة الوادي الجديد مدينة الخارجة الدكتورة نرمين عبد الجليل محمد عبد الحليم.

ولفت رئيس الوزراء في كلمته إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وكذلك مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، التي تُرسخ لأهمية دمج آليات التكيف مع التغيرات المناخية في البرامج والمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها من جانب كل من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، مؤكداً أن ذلك يأتي في ضوء حرص الدولة الدائم على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وكذا تحقيق الاتساق بين الأهداف الاستثمارية والمعايير العالمية لضمان الاستدامة البيئية والتعافي الأخضر.

محافظ مطروح يشارك في مؤتمر المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

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