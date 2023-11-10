الأرصاد: أمطار على القاهرة غدا قد تكون رعدية

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك انخفاضا في درجات الحرارة اليومين القدمين خلال فترة النهار، وتحديدًا على المحافظات الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة وشمال الصعيد، وذلك نتيجة تأثرنا بكتل هوائية قادمة من البحر المتوسط.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على فضائية مصر الأولى، اليوم الجمعة، أن درجة الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى اليوم ستسجل 28 درجة، وأن هذه الدرجة تعتبر في المعدلات الطبيعية خلال هذا الوقت من العام، لافتة الى ان البلاد ستتأثر بسحب على المناطق الشمالية، وأنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على القاهرة غدا وقد تكون رعدية.

وأشارت إلى أن هذا الأسبوع سيشهد انخفاضات في درجات الحرارة، بينما كثافة الشبورة تصبح أقل من الفترة السابقة، ولن تؤثر على حالة المرور كما كان في الأسبوع السابق، ولكن على الجميع توخي الحذر أثناء السير في الصباح الباكر قبل سطوع الشمس.

كما اوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ان الفترة الأخيرة شهدت أمطار على المناطق الجنوبية، وتحديدًا في حلايب وشلاتين، وأسوان، واليوم متوقع سقوط الأمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر.