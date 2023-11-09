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الجمعة 10 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير دفاع الاحتلال ردا على إعلان البيت الأبيض هدنة الـ4 ساعات اليومية: لن نوقف إطلاق النار

قصف غزة
قصف غزة
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت ردا على إعلان البيت الأبيض حول هدنة الـ4 ساعات اليومية، إن إسرائيل لن توقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الخميس.

وقال وزير دفاع الإحتلال الصهيوني في مؤتمر صحفي في قاعدة كيريا في تل أبيب إن الجيش لن يوقف إطلاق النار حتى يعيد الأسرى، وأنه لن تكون هناك "تسوية مع من قتل مواطنينا".

وأضاف غالانت أن إسرائيل لن توقف هجومها حتى يتم "القضاء على حركة حماس".

وأكد أن الهجمات التي ضربت إيلات هي رسائل من طهران.

وقال إن القتال في قطاع غزة "سيتواصل حتى لو استمر لسنوات".

وفي وقت سابق من مساء اليوم الخميس، أعلن منسق الاتصالات الإستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي أنه سيتم فتح ممرين إنسانيين لمغادرة المدنيين مناطق القتال في شمال قطاع غزة عبر هدنة لمدة 4 ساعات يوميا هناك.

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