سكرتير عام حزب الغد: توجيه تكاليف الدعاية الانتخابية للأشقاء في غزة يعكس حجم التضامن من الرئيس السيسي

ثمن إسماعيل محمد إسماعيل، سكرتير عام حزب الغد، قرارات المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بتخفيض تكاليف الدعاية للحملة الانتخابية، نظرا للظرف الاستثنائي الذي تمر به المنطقة، ودعوة كافة الأحزاب والجهات المؤيدة للحملة، والتي كانت تنوى دعم الحملة أو التبرع لها بأموال، أن تقوم بالتبرع بتلك الأموال بها إلى حسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية لدعم أهالي قطاع غزة، مؤكدًا أن القرار يحمل بُعدًا إنسانيًا في المقام الأول لشخص الرئيس السيسي قبل أن يكون رئيسًا يتعاطى مع الأحداث بكل السبل لتهدئة الأوضاع وتقديم كل سبل الدعم للأشقاء الفلسطينيين.

وقال سكرتير عام حزب الغد، في بيان له، إن التوجيه للحملة الرسمية لم يأت من فراغ وإنما يأتي مُكملًا لمواقف الرئيس المشهودة والتاريخية في التعامل مع هذه الأزمة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تكامل وتضافر الجهود التي تتخذها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم ومساندة الأشقاء في غزة، مؤكدًا أن الدعم الأخير من واقع ذلك التوجيه يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن الرئيس السيسى يحمل على عاتقه القضية الفلسطينية ومشكلات الأمة العربية والإسلامية ويعمل على حل أزمات دول الجوار ودخول المساعدات.

ولفت إسماعيل محمد إسماعيل، إلى أن ترشيد الإنفاق في العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، إجراء حكيم في ظل التطورات التي نعيشها، سواء على المستوى المحلي وما نواجهه من أوضاع اقتصادية صعبة في ظل انعكاسات الصراعات العالمية، أو على المستوى الإقليمي، بل وضرورة الاعتماد على فقه الأولويات بدعم الأشقاء في فلسطين، المحاصرين منذ أكثر من شهر كامل، بدلا من الإسراف في الدعاية.

وثمن "إسماعيل" الجهود التي تقوم بها الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، حيث أنها تنتهج سياسة الباب المفتوح حيث عقدت 75 لقاء منهم 3 زيارات خارجية والتقت بـ203 جهات من مختلف الفئات، فهي حملة جامعة تشمل جموع الشعب المصري بمختلف فئاته، مشيرا إلى أن الحملة تتعامل مع الأحداث الجارية سواء محليا أو إقليميا بقدر رشيد من الحكمة.