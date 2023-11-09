أمانة العمال والفلاحين المركزية تنظم مؤتمراً جماهيرياً لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي

نظمت أمانة العمال والفلاحين المركزية برئاسة النائب سيد نصر، المؤتمر الجماهيري الأول لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة أماناتها بمحافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية.

بدأ المؤتمر، بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حدادا على ضحايا الشعب الفلسطيني في غزة.

حضر الاجتماع النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، وأمين التنظيم، والنائب أحمد دياب الأمين العام المساعد بالحزب، والنائب سيد نصر أمين العمال والفلاحين المركزي، وعدد من قيادات وأعضاء الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، وأمناء وأعضاء وهيئات مكاتب أمانة العمال والفلاحين بالمحافظات الثلاث.

في كلمته، وجه النائب عبد الجواد، التحية للشعب الفلسطيني القوي الصامد رغم الممارسات والاعتداءات الصهيونية الغاشمة، وأشاد بموقف الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الداعم للقضية الفلسطينية والمدافع عن مقدرات الأمن القومي المصري، وأكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن الدعم والتأييد الكامل للقائد والزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية بهدف الحفاظ على رفعة الوطن وحماية مستقبل المصريين والحفاظ على حضارتهم العظيمة.

من جانبه، رحب النائب سيد نصر، أمين العمال والفلاحين المركزي، بالحضور من قيادات الحزب، وأعضاء الأمانة من النواب وأعضاء هيئة مكتب أمانة العمال والفلاحين المركزية، مؤكدا تأييد ودعم الأمانة ووقوفها وأعضاءها خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا لعودة الأمن، وعودة مصر سالمة لأهلها منذ عام 2014، بفضل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار هشام فؤاد، أمين مساعد أمانة العمال والفلاحين المركزية، إلى أن هذا المؤتمر في حب مصر، ورسالة للعالم بأن عمال وفلاحين مصر يؤيدون الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال عبد المنعم الجمل، أمين مساعد أمانة العمال والفلاحين المركزية، إن الجميع يجب أن يشارك في الانتخابات الرئاسية لمواصلة الانجازات التي تحققت بفضل القيادة السياسية، وخلق فرص عمل وتحسين أوضع عمال مصر.

وأشار مجدي البدوي أمين أمانة العمال والفلاحين في أمانة الحزب بمحافظة القاهرة، لزيادة الحد الأدني للأجور والمرتبات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبع مرات، وكذلك زيادة أموال التأمينات.

وسلط النائب أحمد الشراني، أمين أمانة العمال والفلاحين في أمانة الحزب بمحافظة الجيزة، الضوء على "مشروع مستقبل مصر"، لزراعة مليون ونصف مليون فدان وأهميته في توسيع الرقعة الزراعية في جمهورية مصر العربية.

وأوضح عباس صابر، أمين أمانة العمال والفلاحين في أمانة الحزب بمحافظة القليوبية، أن اجراءات الحماية الاجتماعية للعمال والفلاحين، في عهد الرئيس السيسي غير مسبوقة خاصة أنها تتزامن مع اهتمام الدولة بالقضاء على الإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمان.