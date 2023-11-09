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الخميس 09 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

أوروبا تفتح تحقيقا حول الإجراءات المطبقة من "تيك توك" و"يوتيوب" لحماية القاصرين

المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية
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فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقًا حول الإجراءات التى ينفذها تطبيق مشاركة المقاطع المصورة القصيرة "تيك توك" وموقع مشاركة الفيديو "يوتيوب" لحماية القاصرين ولا سيما "صحتهم العقلية والجسدية".

وقالت المفوضية الأوروبية فى بيان - حسبما ذكرت قناة "بى إف إم" الاخبارية الفرنسية اليوم الخميس، إنها طلبت من الموقعين "تقديم مزيد من المعلومات حول التدابير التي اتخذتها كل منهما للامتثال لالتزاماتها فيما يتعلق بحماية القاصرين" وذلك بموجب التشريع الجديد للاتحاد الأوروبي بشأن الخدمات الرقمية الذي دخل حيز التنفيذ في نهاية شهر أغسطس الماضي.

 

المفوضية الأوروبية تيك توك يوتيوب