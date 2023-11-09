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الخميس 09 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأولمبية تعتمد مشاركة منتخب الترايثلون في كأس آسيا المفتوحة

هشام حطب رئيس اللجنة
هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية
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اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب مشاركة منتخب مصر للترايثلون في بطولة كأس أسيا المفتوحة المقرر إقامتها في مدينة كوتا كينابالو بدولة ماليزيا. 
وتقام بطولة كأس أسيا المفتوحة للترايثلون خلال الفترة من 9 حتى 13 نوفمبر الجاري حيث تعتبر البطولة ضمن بطولات الرنك العالمي المؤهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. 
وتشارك بعثة منتخب مصر بعدد 2 لاعب ومدرب. 
جاء قرار اللجنة الأولمبية الصادر بناء على قرار مجلس إدارة اتحاد الترايثلون بالموافقة الفنية على المشاركة على أن يتم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والطبية المنصوص عليها من قبل وزارة الصحة المصرية وذلك في ضوء التنسيق المستمر مع وزارة الشباب والرياضة ووفقا للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن.

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