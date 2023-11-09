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الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"المصريين الأحرار": حملة المرشح عبدالفتاح السيسي تولي اهتماما كبيرا بالمصريين في الخارج

الحملة الانتخابية
الحملة الانتخابية للمرشح عبدالفتاح السيسي
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قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن أبرز ردود أفعال المواطنين بعد مؤتمر الحملة الانتخابية للمرشح عبدالفتاح السيسي، هي الترحاب والتثنية على توجيهات الرئيس بخفض الإنفاق في الحملة الانتخابية وتوجيه الإنفاقات على المساعدات الموجهة لغزة، وهذا ما ظهر بعد حديث المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للرئيس، في أمر الإنفاق على الحملة الانتخابية، وهذا ليس بجديد على الرئيس لأنه رئيسًا للدولة وإنسان يضع إخواننا في غزة كأولوية للإنفاق في الوقت للحالي.

وأشار خليل، خلال مداخلة هاتفية على «إكسترا نيوز»، إلى أن هناك اهتمام كبير بالمنتخبين خارج مصر، حيث تم عمل لجان انتخابية للمغتربين، ويمكن للمغترب الانتخاب حتى ولو ببطاقة شخصية منتهية الصلاحية، باعتباره مواطنًا مصريًا.

وذكر، أنه طبقًا للتعداد هناك عدد كبير من المصريين في الخليج ثم الأمريكتين ثم أوروبا، موضحا أن الأحداث الأخيرة وموقف الرئيس وأهمية الحفاظ على التوجه المستمر، فيما تم البدء فيه منذ 9 سنوات، وهو الاهتمام بحفظ الأمن القومي، وقد ظهر ذلك للمصريين في الاهتمام بالبنية التحتية بالزراعة والتصنيع وكان هذا حماية رئيسية للأمن القومي.

الحملة الانتخابية للمرشح عبدالفتاح السيسي المصريين الأحرار المستشار محمود فوزي