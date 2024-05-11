القاهرة الإخبارية: دولة الاحتلال لا تعرف الأمم المتحدة ولا المواثيق والقوانين

قالت ولاء السلامين، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، إن موافقة أغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة على إعطاء فلسطين العضوية خطوة مهمة، ولكنها ليست ملزمة بإعطاء الجمعية العامة لفلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ولكنه نحو الطريق الصحيح، وأكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أنه سيتم طرق الأبواب في الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية لمحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب.



وأضافت السلامين، خلال رسالة على الهواء، أن السلطة الفلسطينية تتحدث عن عدد الأصوات الكاسح الذي وافق على إعطاء فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، واعتبروا أن هذا انتصار مهم في ظل الإبادة الجماعية التي تحدث في قطاع غزة، مما جعل دولة الاحتلال في حالة من الجنون أمام وسائل الإعلام.

وواصلت: «مزق وزير الخارجية الإسرائيلي ميثاق الأمم المتحدة أمام أعين جميع الدول، مما يبرز أنهم لا يضعون في الحسبان الأمم المتحدة ولا الأعراف والمواثيق، والعار على الدول التي صوتت ارتكبت العديد من المجازر التي أبيد فيها شعب كامل بقطاع غزة»، لافتةً إلى أن دولة الاحتلال أقيمت على أنقاض نكبة فلسطين عام 1948.