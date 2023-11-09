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الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة المنوفية يشارك في اجتماع الأعلى لشئون التعليم والطلاب

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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شارك الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اليوم في إجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب ،  بحضور  الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس،  الذي عقد  بمقر جامعة بنها بالعبور.

أشار الدكتور أحمد القاصد إلي أن الإجتماع ناقش بعض الموضوعات الخاصة بقطاع شئون التعليم والطلاب في الجامعات الحكومية

وأكد  رئيس الجامعة  إهتمام جامعة  المنوفية بتطوير  المناهج الدراسية وإضافة برامج جديدة  بالكليات ، مشيرا إلي مشاركة الجامعة  في المبادرات الرئاسية التي تهتم و تدعم  الشباب المصري وتصقل مهاراته الرقمية والتكنولوجية  ،وتهدف إلي  بناء قدرات الشباب التطبيقية والعملية وتنمية مهاراتهم الحياتية ليصبحوا نواة لمجتمع رقمي قادر على مواكبة التطور المستمر في العالم وقادر علي اقتحام سوق العمل المحلى والدولي.

من جانبه أعرب الدكتور ناصر الجيزاوي عن سعادته باستضافة جامعة بنها لاجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، موجها التحية لأعضاء المجلس وضيوف الجامعة و استعرض رسالة جامعة بنها العلمية والبحثية.

حضر اجتماع المجلس الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها  لشئون التعليم والطلاب، و رؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب .

الجامعات الحكومية التعليم والطلاب الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها الرقمية والتكنولوجية