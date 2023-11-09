كريم عبدالجواد يتأهل لنهائى بطولة ماليزيا المفتوحة للإسكواش 2023

تأهل المصرى كريم عبد الجواد، لاعب وادى دجلة، والمصنف الثانى للبطولة، إلى نهائى بطولة ماليزيا المفتوحة للإسكواش 2023، بعد الفوز على البطل الماليزى إين يآو إنجى المصنف الرابع بنتيجة 3-0 فى مباراة نصف النهائى.

وقدم “عبدالجواد” عرضًا فنيًا كبير، فى المباراة التى انتهت نتيجة أشواطها، كالتالى: 11-8، 12-10، 11-5.

بهذا الفوز تأهل كريم عبدالجواد نجم وادى دجلة إلى نهائى بطولة ماليزيا للإسكواش، لمواجهة نجم النادى الأهلى مصطفى عسل، ليكون نهائى مصرى خالصا.

وتقام البطولة خلال الفترة بين 6 إلى 10 نوفمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.