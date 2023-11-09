ads
الخميس 09 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كريم عبدالجواد يتأهل لنهائى بطولة ماليزيا المفتوحة للإسكواش 2023

كريم عبدالجواد
كريم عبدالجواد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تأهل المصرى كريم عبد الجواد، لاعب وادى دجلة، والمصنف الثانى للبطولة، إلى نهائى بطولة ماليزيا المفتوحة للإسكواش 2023، بعد الفوز على البطل الماليزى إين يآو إنجى المصنف الرابع بنتيجة 3-0 فى مباراة نصف النهائى.

وقدم “عبدالجواد” عرضًا فنيًا كبير، فى المباراة التى انتهت نتيجة  أشواطها، كالتالى: 11-8، 12-10، 11-5.

بهذا الفوز تأهل كريم عبدالجواد نجم وادى دجلة إلى نهائى بطولة ماليزيا للإسكواش، لمواجهة نجم النادى الأهلى مصطفى عسل، ليكون نهائى مصرى خالصا.

وتقام البطولة خلال الفترة بين 6 إلى 10 نوفمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

كريم عبد الجواد نهائى بطولة ماليزيا المفتوحة للإسكواش 2023 بطولة ماليزيا المفتوحة للإسكواش 2023 مصطفى عسل