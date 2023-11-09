جنى ماجد لاعبة الزهور تحرز 4 ميداليات منها ذهبيتان ببطولة الجمهورية للسباحة

توجت بطلة نادي الزهور للسباحة جنى ماجد بـ4 ميداليات بواقع ذهبيتين وفضيتين في مرحلة 15 سنة ببطولة الجمهورية للسباحة التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي.

وفازت بطلة الزهور بميداليتين ذهبيتين في سباق 50 متر حرة محققة زمن 27.87، وسباق 50 متر ظهر بزمن 31.66.

وتوجت اللاعبة بميداليتين فضيتين في سباق 100 متر حر بزمن 1:00.89 ، وسباق 100 متر فراشة بزمن 1:06.59.

وتعتبر جنى ماجد احدى بطلات السباحة الصاعدات بقوة حيث استطاعت تحقيق العديد من الانجازات خلال الفترة الماضية.

وفي نفس البطولة أحرز سباح نادي الزهور مازن عصفور الميدالية البرونزية في سباق 800 متر.

ويعد مؤخرًا للمنتخب الوطني لسباحة المياه المفتوحة لخوض بطولة إفريقيا بموريشيوس شهر ديسمبر المقبل، وذلك بعد حصوله على الميدالية الفضية فردي وكأس المركز الأول فرق في سباق 5 كم ببطولة الجمهورية للمياه المفتوحة تحت قيادة المدربان عاطف رضوان وأحمد سيف ورئيس الجهاز إياد بركات.

ويقود فريق 15 سنة بنادي الزهور فنيًا المدربان أحمد عبد اللطيف ومحمد عصفور فيما يقود نادي الزهور فنيًا دكتور إياد خليل رئيس جهاز السباحة في النادي.

ويعتبر انجاز لاعبة الزهور جنى ماجد ضمن سلسلة انجازات السباحة بنادي الزهور، حيث شهدت الفترة الماضية تطور كبير في مستوى سباحي النادي الذين استطاعوا تحقيق العديد من النتائج المميزة خلال مشاركتهم في بطولات الجمهورية للمراحل المختلفة مما ساهم في دخول العديد من سباحي الزهور للمنتخب المصري والمشاركة في البطولات الدولية الكبرى باسم مصر.

وقد عبر المستشار محمد الدمرداش رئيس النادي عن سعادته بالنتائج المبشرة التي تحققها رياضة السباحة بالنادي والتطور الكبير الذي تشهده اللعبة على مستوى اللاعبين والمدربين.