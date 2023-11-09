مصرع شخص دهسته سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي في الفيوم

لقي شخص مصرعه أسفل عجلات سيارة ميكروباص في الفيوم، بعدما دهسته خلال عبوره الطريق، حيث سقط على الأرض جثة هامدة غارقًا في دمائه، فيما توقفت حركة المرور على الطريق، وهرع المارة أملًا في إنقاذ حياته لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفي الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مركز الفيوم ، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بمصرع شخص دهسًا أسفل عجلات سيارة ميكروباص ، أثناء عبورها طريق اسيوط الصحراوي الغربي، بعد كوبري هوارة.

وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة الفيوم إلى مكان البلاغ، وتبينّ أنّه أثناء عبور شخص طريق اسيوط الصحراوي ، صدمته سيارة تسير بسرعة جنونية، فسقط أرضًا ولقي مصرعه على الفور، إثر إصاباته المتعددة جراء الحادث.

واستدعت قوات الشرطة، سيارة إسعاف، حيث جرى نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق، التي انتدبت مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة وبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن.

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، كما تحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق حول الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.