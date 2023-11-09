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الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الري يتابع الاستعدادات لموسم الزراعات الشتوية

الدكتور هاني سويلم
الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري
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عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري جتماعاً لمتابعة الإستعدادات الحالية لفترة موسم الزراعات الشتوية ، ومتابعة الموقف المائى ومجهودات الوزارة في مجال توزيع المياه بمختلف المحافظات لضمان وصول المياه لكافة المنتفعين ، واستعراض الموقف التنفيذي لأعمال تأهيل الترع بمراكز المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

وصرح الدكتور سويلم بأن الوزارة تقوم بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الإحتياجات المائية ، والالتزام بتوفير الإحتياجات المائية للمشروعات القومية الجديدة طبقاً لخطة العام المائي الحالي ، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، مشيراً لحرصه على التواصل الدائم مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بالمحافظات ، للإطمئنان على إدارة المنظومة المائية بشكل متكامل وآليات سليمة تضمن توصيل المياه للمنتفعين .

واستعرض الدكتور سويلم خلال الإجتماع موقف سير العمل بالإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات، حيث وجه بمتابعة الإستعداد لفترة موسم الزراعات الشتوية لضمان توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين ، والتأكيد على متابعة عملية توزيع المياه وأعمال تطهيرات الترع والمصارف ، والاسراع في صيانة البوابات والمنشآت المائية ومنشآت التحكم في نهايات الترع ، والإلتزام بتطبيق المناوبات على الترع ، والإستفادة من منظومة التلميترى لتحقيق المتابعة اللحظية للمناسيب بالترع والمصارف ، وإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة المحليات والأجهزة الأمنية ، والعمل على تطوير الموارد البشرية المتاحة بكل إدارة ودعمها بالشكل الذى يمكنها من أداء وظيفتها على الوجه الأمثل ، مع البدء في التدريب التحويلي لإعداد جيل من البحارة لتغطيه العجز الحالي وتطبيق المناوبات وأحكام السيطرة علي منظومة توزيع المياه .

وأوضح الدكتور سويلم أنه يتم تقييم أداء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات فيما يخص مدى نجاحها فى إدارة المنظومة المائية بالمحافظة بأعلى درجة من الكفاءة وبأقل معدل من الشكاوى ، مشيراً للإعتماد على هذا التقييم في توزيع المكافآت واختيار القيادات .

كما أشار لمجهودات الوزارة لتحسين الوضع المادى للعاملين بالوزارة من خلال العمل على حصر أملاك الوزارة وزيادة الإستثمار فيها لزيادة العائد المادى لها ، وتفعيل مواد قانون الرى الخاصة بصندوق رد الشئ لأصله ، وصرف مكافأة التميز الغير اعتيادى والسعى لزيادة عدد المستفيدين منها وإيجاد موارد التمويل اللازمة لذلك .

كما استعرض الوزير موقف تأهيل الترع بمراكز المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" ، موجها بسرعة نهو كافة أعمال تأهيل الترع بالمرحلة الأولى المستهدفة من مبادرة حياة كريمة قبل ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ، مع المرور الدوري علي كافة العمليات الجاري تنفيذها للتأكد من الإلتزام بجودة الأعمال المنفذة ومراعاة الإشتراطات الفنية السليمة للتنفيذ .

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