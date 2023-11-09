ads
الخميس 09 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

16 نوفمبر.. إبراهيم عبد المجيد يتحدث عن تجربته الروائية بمكتبة الإسكندرية

الكاتب الكبير ابراهيم
الكاتب الكبير ابراهيم عبد المجيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال إدارة خدمات المعلومات بقطاع المكتبات لقاءً مع الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد؛ للحديث حول الكتابة وتجربته الروائية الفريدة والمتنوعة، وللنقاش عن أحدث إصداراته، وذلك يوم الخميس 16 نوفمبر2023، الساعة 5.00 مساءً بمكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات، قاعة الوفود.

ولد الروائي إبراهيم عبد المجيد بمدينة الإسكندرية، وحصل على ليسانس الفلسفة من كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، تولى الكثير من المناصب الثقافية رفيعة المستوى، وهو واحد من ألمع الكُتَّاب المصريين والعرب منذ السبعينات، حيث أصدر العديد من الأعمال الأدبية والفكرية الشهيرة ومنها (لا أحد ينام في الإسكندرية)، (بيت الياسمين)، (الصياد واليمام)، (هنا القاهرة)، (الإسكندرية في غيمة)، (طيور العنبر)، (في كل أسبوع يوم جمعة)، (حكايات ساعة الإفطار)، ثلاثية (الهروب من الذاكرة)، فضلًا عن دراسات وكتب عديدة، كما تم ترجمة الكثير من أعماله إلى لغات أجنبية، وحُولت بعضها إلى السينما والتلفزيون.

ويأتي اللقاء في ضوء اهتمام مكتبة الإسكندرية بنشر المعرفة والثقافة والتشجيع على القراءة، من خلال الفعاليات العلمية والثقافية التي تأتي استكمالًا لدورها الداعم لخطط التنمية الوطنية والاتجاهات العامة للدولة التي تضع قضية العلم والاطلاع وجودة الفكر على قمة أولوياتها.

400756290_723092176515059_7060283549869681713_n
400756290_723092176515059_7060283549869681713_n
الكاتب ابراهيم عبد المجيد مكتبة الإسكندرية الهروب من الذاكرة هنا القاهرة