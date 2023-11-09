16 نوفمبر.. إبراهيم عبد المجيد يتحدث عن تجربته الروائية بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال إدارة خدمات المعلومات بقطاع المكتبات لقاءً مع الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد؛ للحديث حول الكتابة وتجربته الروائية الفريدة والمتنوعة، وللنقاش عن أحدث إصداراته، وذلك يوم الخميس 16 نوفمبر2023، الساعة 5.00 مساءً بمكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات، قاعة الوفود.

ولد الروائي إبراهيم عبد المجيد بمدينة الإسكندرية، وحصل على ليسانس الفلسفة من كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، تولى الكثير من المناصب الثقافية رفيعة المستوى، وهو واحد من ألمع الكُتَّاب المصريين والعرب منذ السبعينات، حيث أصدر العديد من الأعمال الأدبية والفكرية الشهيرة ومنها (لا أحد ينام في الإسكندرية)، (بيت الياسمين)، (الصياد واليمام)، (هنا القاهرة)، (الإسكندرية في غيمة)، (طيور العنبر)، (في كل أسبوع يوم جمعة)، (حكايات ساعة الإفطار)، ثلاثية (الهروب من الذاكرة)، فضلًا عن دراسات وكتب عديدة، كما تم ترجمة الكثير من أعماله إلى لغات أجنبية، وحُولت بعضها إلى السينما والتلفزيون.

ويأتي اللقاء في ضوء اهتمام مكتبة الإسكندرية بنشر المعرفة والثقافة والتشجيع على القراءة، من خلال الفعاليات العلمية والثقافية التي تأتي استكمالًا لدورها الداعم لخطط التنمية الوطنية والاتجاهات العامة للدولة التي تضع قضية العلم والاطلاع وجودة الفكر على قمة أولوياتها.